‘Horeca beleefde gemoedelijke en drukke laatste avond’

De horeca blijft in ieder geval vier weken helemaal gesloten. Dat is onderdeel van het pakket maatregelen dat het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Wel ontstond over beelden van een feestende menigte in een overdekt terras op het Plein in Den Haag ophef. Op het terras werd uitbundig feest gevierd vlak voor het moment dat de horeca dicht moest. ‘In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel”, reageerde directeur Dirk Beljaarts van KHN. De beelden doen volgens hem afbreuk aan de ‘zorgvuldige opgebouwde status die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden”.