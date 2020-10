WHO: stijging coronagevallen in Europa zeer zorgelijk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het stijgende aantal Covid-19-gevallen in Europa ‘zeer zorgelijk”. Maar de situatie is nog niet zo erg als in april, zei het Europese kantoor van de WHO donderdag.

‘Het dagelijkse aantal gevallen stijgt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt”, zei Hans Kluge, de regionale directeur van de WHO voor Europa, op een persconferentie. ‘Covid is nu de vijfde belangrijkste doodsoorzaak en de drempel van duizend doden per dag is nu bereikt.’ Maar Kluge zei dat ‘we niet in de situatie van maart en april zijn”.

‘Hoewel we twee tot drie keer meer gevallen per dag registreren vergeleken met de piek in april, zien we nog steeds vijf keer minder sterfgevallen”, aldus Kluge.

Meer tests onder jongeren

Hij zei dat een deel van de toename kan worden toegeschreven aan het hogere aantal coronatests onder jongere mensen, en dat de lagere sterfte kan worden verklaard door de verspreiding van het virus onder jongere, minder kwetsbare groepen.

Kluge voegde er echter aan toe dat als de maatregelen tegen het virus worden versoepeld, het sterftecijfer in januari 2021 vier tot vijf keer zo hoog zou kunnen zijn als in april. Omgekeerd kunnen ‘eenvoudige maatregelen”, zoals het gebruik van mondkapjes in combinatie met strikte controle op sociale bijeenkomsten, tegen februari meer dan 280.000 levens redden.

WHO Europa omvat 53 landen, waaronder Rusland en landen in Centraal-Azië. In deze landen zijn meer dan 7,25 miljoen coronabesmettingen geregistreerd en bijna 250.000 doden.