Nabestaanden MH17: dit is een mes in de rug

Een mes in de rug van de nabestaanden. Dat is hoe nabestaanden van de vliegramp met de MH17 het besluit ervaren van Rusland om niet verder te praten met Nederland en Australië over het neerhalen van die vlucht. Het toestel van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.

‘Dit eenzijdige besluit is zeer consistent”, zegt bestuurslid Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17. ‘Rusland weigert alle vorm van medewerking aan de oplossing van de MH17-problematiek. Die tegenwerking houdt nooit op. We merken dat bij het strafproces, bij de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Rusland blijft tegenwerken en dat is om moedeloos en boos van te worden. Dit verbaast dus niet, maar stelt wel teleur.’ Hij noemt het ‘verwerpelijk dat Rusland zo blijft tegenhouden dat de waarheid boven tafel komt. Een klap in het gezicht, zo niet een mes in de rug van nabestaanden.’

De stichting hoopt dat Nederland deze stap niet zonder gevolgen laat. ‘Als diplomatieke gesprekken niet helpen dan moeten ze de zaak voorleggen aan een hoger gerechtshof. Het kan niet zo zijn dat een dikke vinger wordt opgestoken naar Nederland en de nabestaanden en dat dat zonder gevolgen blijft.’