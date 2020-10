Rutte wil doorpraten met Rusland over neerhalen MH17

Premier Mark Rutte is ‘verrast’ door het eenzijdige besluit van Rusland om de onderhandelingen over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 te staken, en ook door de timing. In Brussel zei de premier ‘zeer teleurgesteld’ te zijn. ‘Dit is pijnlijk voor de nabestaanden”, zei hij.

‘Wij willen wel dooronderhandelen om tegemoet te komen aan de 298 slachtoffers en nabestaanden”, zei hij. ‘We trekken hierin samen met Australië op en zijn enorm gemotiveerd dit tot een goed einde te brengen. We sluiten geen enkele optie uit”.