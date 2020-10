‘Mensen moeten pensioengeld niet ineens kunnen opnemen’

De VCP reageert hiermee op een internetconsultatie over een kabinetsvoorstel over het opnemen van pensioengeld. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord, dat 1 januari 2022 in werking moet treden. In het akkoord wordt nu voorgesteld dat mensen maximaal 10 procent van hun opgebouwde pensioen in één keer mogen opnemen als zij met pensioen gaan.

De branchevereniging pleit voor een hulplijn vanuit de overheid, zoals de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een ‘andere onafhankelijke overheidsinstantie”. Die kunnen helpen om in kaart kunnen brengen wat zomaar een deel van het pensioengeld opnemen voor iemand betekent.

Ondoenlijk

De VCP waarschuwt onder meer voor de belasting die mensen moeten betalen over het geld zodra ze het opnemen. Ook lopen mensen het risico dat ze toeslagen mislopen omdat hun bruto-inkomen eenmalig hoger is.

Voor pensioenuitvoerders is het volgens de organisatie ‘ondoenlijk’ om voor elke deelnemer de gevolgen in kaart te brengen. Pensioenuitvoerders mogen verder ook geen advies geven, alleen informeren.

De VCP zou verder graag zien dat het percentage van 10 procent teruggeschroefd wordt naar 5 procent en alleen opgenomen kan worden op de dag dat iemand volledig met pensioen gaat. Pensioengeld opnemen mag ook niet gecombineerd worden met al bestaande pensioenregelingen, zoals het uitkeren van meer geld in de eerste jaren van het pensioen.