Unibail uitblinker in dieprode AEX

De Europese beurzen stonden donderdag diep in het rood. De vrees voor de negatieve economische impact van de strengere coronamaatregelen in veel Europese landen zorgde voor een brede verkoopgolf. Ook nam de hoop op een nieuw steunpakket in de Verenigde Staten af nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin had verklaard geen deal te verwachten voor de presidentsverkiezingen. Op het Damrak was Unibail-Rodamco-Westfield een uitblinker na verzet tegen een aandelenuitgifte van het bedrijf.