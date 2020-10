OM eist maand celstraf tegen verspreider seksvideo Patricia Paay

Tegen medeverdachte Ernst van der S. (47) eiste het OM een werkstraf van 80 uur voor smaad en een geldboete van 200 euro voor het schenden van het portret- en auteursrecht van Paay.

Michel V. en Ernst van der S. vertelden donderdag in de rechtbank in Haarlem dat ze dachten dat ze het filmpje deelden in besloten groepen op sociale media als Twitter en VK.com, een Russisch sociaal netwerk. Dat gelooft de officier van justitie niet. Hij sprak van een "verregaande inbreuk op de privacy". Volgens hem is Paay hierdoor in een "virtueel moeras" verzand, omdat het moeilijk is op internet de vele kopieën te wissen.

Inkomsten

Beide mannen staan vrijdag voor de rechter, omdat ze niet akkoord gingen met een schikkingsvoorstel van het OM om een openbare rechtszaak te voorkomen. De website Geenstijl, die een artikel plaatste met een link naar een Twitter-bericht van V., ging akkoord met een transactie van 3000 euro. Voor V. bestond het aanbod uit een werkstraf van 60 uur en een boete van 1000 euro. Van der S. weigerde een werkstraf van 40 uur en het betalen van een boete van 1000 euro. "Voor mij is het gewoon een groot probleem als ik een strafblad krijg, dat kost me mijn baan", vreest Van der S.

Eerder won Patricia Paay een civiele rechtszaak die ze aanspande tegen beide mannen en Geenstijl. In juli 2018 bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat ze Paay een schadevergoeding van 30.000 euro moesten betalen voor het publiceren van een seksvideo. V. vertelde donderdag in de rechtbank in Haarlem dat hij geen inkomsten heeft om de schadevergoeding te betalen.