NAM schrapt honderden banen, volgend jaar meer banenverlies

In totaal verdwijnen er van de huidige 2100 banen ongeveer 600. Iets meer dan de helft daarvan wordt gevormd door ingehuurde krachten, ongeveer 250 mensen werken vast in dienst. Het gaat om banen die door een vrijwillige vertrekregeling verdwijnen. Door de dalende gasprijs zat een reorganisatie er al langer in, aldus de woordvoerder.

Volgend jaar staat een volgende reorganisatie op stapel. Hoeveel mensen er dan uit moeten, kon het bedrijf nog niet zeggen. ‘Dat is afhankelijk van het besluit van de minister over de sluiting van het Groninger gasveld.’ Die sluiting is in 2022 voorzien.

Groningen

‘We blijven wel in business”, benadrukt de woordvoerder. ‘We worden een stuk kleiner en gaan ons focussen op gaswinning in kleine velden op land en zee.’ Daar blijft Groningen, dat volgens de woordvoerder door afnemende volumes al als een klein veld gezien kan worden, voorlopig bij horen.

De coronacrisis heeft volgens de woordvoerder geen invloed op de reorganisaties. ‘De productie is de afgelopen periode goed geweest, we hebben geen aanspraak hoeven maken op steun van de overheid.’