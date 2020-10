‘Steeds meer vraag naar goedkopere coronatests’

De vraag naar goedkope en minder betrouwbare coronatests neemt de laatste tijd flink toe. Het farmaceutische bedrijf Roche zegt dat de toename komt door het stijgende aantal besmettingen in veel landen.

Het gaat volgens de medicijnmaker om antigeentests, waarbij wordt gekeken of een persoon bepaalde proteïnen en koolhydraten in het lichaam heeft. Daar zijn de resultaten sneller van bekend dan van de PCR-test, maar de uitslag is minder betrouwbaar.

‘Aangezien er nog steeds een tekort aan PCR-tests is, denken wij dat de antigeentest een belangrijke bijdrage kan leveren”, aldus Roche. ‘Met de test worden veel mensen die het virus kunnen overdragen snel opgespoord.’