EU-parlement vanwege corona niet naar Straatsburg

Het Europees Parlement verhuist volgende week vanwege het coronavirus niet naar Straatsburg. ‘Ik kondig met spijt aan dat de plenaire vergadering van volgende week niet in Straatsburg zal plaatsvinden, maar op afstand. De situatie in Frankrijk en België is zeer ernstig. Reizen is een gevaar”, twittert de voorzitter van het parlement David Sassoli.

De zetel van het EU-parlement is officieel in Straatsburg, de parlementaire commissies vergaderen in Brussel. Sassoli staat onder druk van Frankrijk om de in het EU-verdrag vastgelegde plenaire vergaderplicht in Straatsburg na te komen. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Italiaanse parlementsvoorzitter begin deze maand nog persoonlijk in Brussel op hoge toon laten weten dat hij het er niet mee eens is dat de 705 Europarlementariërs al sinds maart in de Belgische hoofdstad plenair vergaderen. Daardoor heeft de economie in de oost-Franse stad, met name de horeca, een gevoelige klap opgelopen.

Sassoli twitterde donderdagmorgen dat Straatsburg de zetel blijft van het Europees Parlement. ‘We zullen er alles aan doen om terug te keren.’ De overgrote meerderheid in het parlement is overigens tegen de maandelijkse verhuizing voor vier dagen.