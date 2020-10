AEX opent flink in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag flink in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met stevige verliezen. De hoop op een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie nam af nadat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin had laten weten vrij somber te zijn over de kans dat er nog een deal wordt bereikt voor de presidentsverkiezingen. Daarnaast ging de aandacht uit naar de strengere coronamaatregelen in veel Europese landen.