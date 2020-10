Trump gelooft uitslag niet als Biden wint in Iowa

De Amerikaanse president Donald Trump zei tijdens een campagnebijeenkomst dat hij het niet zou geloven als uitdager Joe Biden de meeste stemmen krijgt in de staat Iowa. Trump was in Des Moines, Iowa en sprak daar zijn aanhangers toe op het vliegveld.

‘Mijn voorsprong in de peilingen in Iowa baart mij zorgen. Ik sta maar zes procent voor”, zei Trump volgens de lokale krant Des Moines Register. Hij staat op 50 procent en Biden op 44 in de staat. ‘Als Biden hier wint, twijfel ik aan de juistheid van die uitslag.’ In 2016 won Trump ruim in Iowa.

De president viel Biden tijdens de rally wederom aan. ‘Xi Jinping is 100 procent, Kim Jong-un is 100 procent, Vladimir Poetin is 100 procent en Biden stond zelfs op zijn hoogtepunt niet bekend als slim.’

Op foto’s is te zien dat honderden mensen op de bijeenkomst zijn afgekomen. Het coronateam van het Witte Huis heeft als richtlijn dat in Iowa maximaal 25 mensen bij elkaar mogen komen om verspreiding van het longvirus te voorkomen.