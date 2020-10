Ondernemers en werkgevers: werk zoveel mogelijk thuis

Ondernemers- en werkgeversorganisaties roepen bedrijven en werknemers op zoveel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen ze verenigd in overlegorgaan Stichting van de Arbeid, waarin ook werknemersorganisaties zitten, in een brief die verstuurd is aan werkgevers en werknemers. De organisaties hopen hiermee een totale lockdown te kunnen voorkomen.