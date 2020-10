Duitsland meldt recordaantal nieuwe besmettingen laatste etmaal

In Duitsland is in het laatste etmaal een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, gaat het om 6638 gevallen.

Het oude recordaantal van 6294 werd door het RKI gemeld op 28 maart. Het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland is donderdag op 341.223 komen te staan. Het dodental liep afgelopen etmaal op met 33 personen, waarmee het totaal op 9710 komt.

Duitsland zet zich inmiddels schrap voor de tweede besmettingsgolf. Woensdag werd bekend dat Duitsland onder meer de grens wil verlagen waarboven een gebied als risicogebied geldt. In een overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers werd overeengekomen dat de horeca in coronabrandhaarden om 23.00 uur dicht moeten. Ook worden in deze infectiehaarden privéfeestjes beperkt tot tien personen. Armin Laschet, de deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, heeft gezegd dat hij een lockdown tijdens de feestdagen in december niet kan uitsluiten.