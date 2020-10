‘Campagne Biden haalde in september 383 miljoen dollar op’

Daarmee brak de Biden-campagne het record dat in augustus nog werd neergezet. Toen haalde de Democratische uitdager van president Donald Trump maar liefst 365 miljoen dollar op. ‘Aan iedereen die de afgelopen maand een paar dollar heeft bijgedragen - dankjewel”, schreef Biden op Twitter toen hij het bedrag aankondigde. ‘Ik voel me ongelooflijk vereerd.’

Het campagneteam van president Trump heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel het in september heeft opgehaald. In augustus haalde de Trump-campagne samen met het Republikeinse partijbestuur 210 miljoen dollar op.

Biden gaat al maanden aan de leiding in de peilingen, hoewel een gezamenlijke peiling van het Britse persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos in de cruciale staten een nek-aan-nekrace laten zien. Eind augustus hadden de Democraten 466 miljoen dollar beschikbaar om campagne te voeren. De Republikeinen hadden 325 miljoen dollar in de campagnekas.

De campagne van Biden begon eerder dit jaar met weinig geld nadat de oud-vicepresident de Democratische voorverkiezingen had gewonnen. De Trump-campagne, die al na de installatie van Trump als president in 2017 was begonnen met inzamelen, was aanvankelijk nog veel beter gefinancierd.