Feest op het Plein stilgelegd door Haagse politie

De Haagse politie en gemeentehandhavers hebben woensdagavond een feest bij een horecagelegenheid op het Plein stilgelegd. De coronaregels werden er overtreden, licht een gemeentewoordvoerder toe. Op sociale media doken beelden op van mensen die in een witte partytent bij de zaak feestvierden op de voorlopig laatste avond dat de horeca open was.

Rond 22.00 uur werd ingegrepen bij het feest. Hoeveel mensen er aanwezig waren en of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekendgemaakt. ‘We gaan onderzoeken wat voor stappen we gaan ondernemen tegen de zaak en de bezoekers”, licht een woordvoerder van de gemeente Den Haag toe.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag laat in een reactie weten het feestgedruis bij de horecazaak ‘volstrekt onverantwoord’ te vinden. ‘Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder.’

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat in een verklaring aan verscheidene media weten afstand te nemen van de videobeelden. ‘In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel”, stelt directeur Dirk Beljaarts. De beelden doen volgens de KHN-voorman afbreuk aan de ‘zorgvuldige opgebouwde status die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden”. ‘Dit is een exces en is niet dé horeca. Dé horeca huilt vanavond en heeft de afgelopen maanden alles gegeven om een veilige plek te bieden voor uitgaan.’

Het feest vond plaats op een steenworp afstand van de Tweede Kamer, waar op dat moment gedebatteerd werd over de coronamaatregelen. PvdA-leider Lodewijk Asscher verwees in het debat naar de feestvierders op het Plein. ‘Terwijl wij hier spraken was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken”, zei Asscher. ‘Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn.’ Ook minister Ank Bijleveld (Defensie) uitte kritiek op het feest. ‘Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander! #COVID19”, schreef zij op Twitter.