Verstrijken Britse deadline voedt vrees voor no-dealbrexit

Opnieuw dreigt een deadline in het brexitproces niet gehaald te worden. Donderdag verstrijkt het moment waarvoor volgens de Britse premier Boris Johnson een akkoord moet zijn bereikt over een handelsverdrag met de Europese Unie voor na het vertrek van de Britten. Beide partijen zijn tijdens maandenlange onderhandelingen echter nauwelijks bij elkaar gekomen.

Belangrijke struikelblokken zijn de regels voor staatssteun, het toezicht op het naleven van de afspraken en de toegang tot de Britse viswateren voor vissers uit de EU. De Britten en de EU beschuldigen elkaar ervan geen concessies te willen doen. Ook hielp het niet dat de regering van Johnson al tijdens de onderhandelingen een wetsvoorstel naar het Lagerhuis stuurde over de verhoudingen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Die wet is in tegenspraak met het uittredingsverdrag dat Johnson zelf eind vorig jaar overeen kwam met de EU.

De Britten hebben wel al aangegeven niet direct van de onderhandelingstafel weg te lopen als de deadline donderdag verstrijkt. Johnson zou de EU-top die tot en met vrijdag duurt willen afwachten. Ondertussen is EU-president Charles Michel woensdag aangesloten bij een topoverleg tussen Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. De onderhandelingen zijn volgens Brussel te weinig opgeschoten om al over een akkoord te kunnen nadenken en dus zetten beide kanten meer druk op de zaak.