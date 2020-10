Vanaf 20.00 uur verbod op alcoholverkoop en sluiting winkels

Donderdagavond is de eerste avond dat de verkoop van alcohol na 20.00 uur verboden is. Ook is het na dat tijdstip niet toegestaan om alcohol op zak te hebben of op openbare plekken te drinken.

Er zou ook een verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat voor de avond en nacht komen, maar dat gaat niet door. De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wel mogen coffeeshops maar tot 20.00 uur openblijven en alleen om af te halen. De regels gelden tussen 20.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s ochtends.

Verder moeten winkels, met uitzondering van supermarkten, ook om 20.00 uur dicht. De koopavonden worden voorlopig verboden. Als een winkel de regels niet naleeft kan een zaak gesloten worden.

Het kabinet kondigde de maatregelen om het coronavirus in te dammen dinsdagavond aan, samen met andere beperkingen. Zo is de horeca vanaf woensdagavond 22.00 uur helemaal gesloten. Buiten mogen mensen uit maximaal vier verschillende huishoudens samenkomen, binnen worden alle evenementen beperkt tot dertig bezoekers per zaal. Thuis mogen nog maar drie gasten per dag ontvangen worden. Ook gaat binnenkort een mondkapjesplicht in voor alle publieke binnenruimten. De maatregelen gelden voor minimaal vier weken, na twee weken volgt een tussenevaluatie.

De stappen zijn nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus maar blijft oplopen. Twee weken geleden werden de maatregelen al aangescherpt, maar dat heeft weinig uitgemaakt. ‘We zien niks”, zei coronaminister Hugo de Jonge.