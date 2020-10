Makelaars komen met nieuwe cijfers over de woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken of de stijging van de huizenprijzen zich in het derde kwartaal heeft voortgezet. De coronacrisis zou volgens sommige deskundigen een omslag op de markt teweeg kunnen brengen, maar de laatste tijd zijn er ook veel signalen dat huizenzoekers zich toch niet uit het veld laten slaan.

Volgens de NVM had de woningmarkt in het tweede kwartaal vrijwel geen effecten ondervonden van de crisis. Er werden toen relatief zelfs meer woningen boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren. De huizenprijzen stegen in die periode met 8,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Wel liep het aantal huizen dat van eigenaar verwisselde bijna 4 procent terug.

Onder meer economen van ABN AMRO voorspelden eerder dit jaar nog een daling van de huizenprijzen in 2021. Zij kwamen daar recent echter op terug. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde in juni dat aan een lichte prijsdaling op de woningmarkt op den duur waarschijnlijk niet te ontkomen zou zijn. Eerder deze week liet DNB zich duidelijk voorzichtiger uit. De centrale bank noemde het ‘opvallend’ dat de woningmarkt vooralsnog in een staat van oververhitting lijkt te blijven. Maar DNB kwam nog niet met nieuwe voorspellingen voor de huizenprijzen.