Kandidaat Hooggerechtshof VS houdt zich nogmaals op de vlakte

Amy Coney Barrett, die door de Amerikaanse president Donald Trump is genomineerd voor een zetel in het Hooggerechtshof, heeft zich op de derde hoorzitting in de Senaat opnieuw op de vlakte gehouden over onderwerpen die de Amerikaanse politiek diep splijten. Zo wilde Coney Barrett woensdag geen uitsluitsel geven op de vraag of president Trump zichzelf gratie kan verlenen voor eventuele misdaden. Dinsdag werd de kandidaat-hoge rechter al bevraagd over haar standpunten over onder meer abortus en de zorgverzekeringswet van de Obama-regering.