Christelijke partijen willen alsnog softdrugsverbod in avond

SGP, CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet "met spoed" kijkt of er alsnog een verbod kan komen op het bezit en gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in de avond en nacht. De christelijke partijen roepen daartoe op tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een verbod aan op het bezit of gebruik van softdrugs en alcohol in de openbare ruimte tussen 20.00 's avonds en 07.00 uur 's morgens. Maar het verbod op softdrugs is alweer geschrapt omdat het in strijd bleek met het gedoogbeleid, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder aan het ANP weten.

SGP, CDA en ChristenUnie nemen daar geen genoegen mee. Als ter bestrijding van het coronavirus een verbod mogelijk is voor een legaal product als alcohol, moet dat volgens de christelijke partijen zeker ook kunnen voor een product dat niet legaal is, maar slechts wordt gedoogd.

Minister-president Mark Rutte kan zich de vraag "goed voorstellen", zeker in de huidige omstandigheden. Maar hij benadrukt ook de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Bovendien weet hij niet "of het technisch kan". Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt daar later schriftelijk op terug, belooft Rutte.