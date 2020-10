Rutte: nadruk lag te veel op eigen verantwoordelijkheid

Minister-president Mark Rutte vindt dat hij niet goed genoeg heeft gecommuniceerd over het coronabeleid van het kabinet. De nadruk lag de afgelopen maanden te veel op de eigen verantwoordelijkheid, erkent hij in een Kamerdebat over de strenge nieuwe coronamaatregelen.

Het is volgens Rutte belangrijk ook voldoende aandacht te hebben voor de verplichtingen van mensen. Dat heeft hij zelf niet goed gedaan, erkent hij. De premier stelt vast dat mensen de maatregelen nu minder goed opvolgen dan in maart en april. "Dat kan je niet allemaal met communicatie oplossen, maar het had wel effectiever gemoeten."

Rutte erkent ook dat de maatregelen die twee weken geleden getroffen werden, niet stevig genoeg waren. "Er is te veel zorg of dat pakket wel voldoende doet", zegt hij. Het aantal besmettingen had inmiddels een afvlakking moeten laten zien, en die is volgens de premier nog onvoldoende zichtbaar.