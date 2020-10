Kamer: kabinet had eerder en harder kunnen ingrijpen

Het kabinet had wellicht eerder en harder moeten ingrijpen om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Dat erkennen ook de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. De strenge maatregelen die woensdagavond ingaan zijn volgens D66-fractievoorzitter Rob Jetten ook "een correctie op tekortkomingen in de overheidsaanpak".