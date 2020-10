Wilders: iedereen moet zich aan de coronaregels houden

PVV-leider Geert Wilders vindt dat alle Nederlanders zich aan de regels moeten houden die het kabinet heeft opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Ook al is hij het zelf niet met alle maatregelen eens. "We leven in een democratie waarbij er regels zijn die moeten worden gehandhaafd", zei Wilders tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. VVD-leider Klaas Dijkhoff sneerde dat het in ieder geval "winst is dat de PVV-leider wil dat mensen nu wél naar Rutte luisteren".