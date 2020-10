Horeca: negeren OMT-advies is onbegrijpelijk

Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan dat alle restaurants en cafés voor een periode van vier weken gedwongen dicht moeten, om zo de opleving van het coronavirus in te dammen. Het OMT schreef in het advies aan de regering echter dat onderzocht zou moeten worden of ‘eigenstandige’ restaurants open zouden kunnen blijven. Het gaat dan om horecazaken die vooral eten serveren, en dus niet zozeer een drinkgelegenheid zijn. Het aantal gasten per tafel zou dan beperkt moeten blijven tot vier en de 1,5-meterregel goed geregeld.

KHN maakt uit het advies op dat er voor een deel van de horecaondernemers een milder alternatief dan een gedwongen sluiting voorhanden was. Voorzitter Robèr Willemsen waarschuwt dat het onbegrip bij horecaondernemers toeneemt nu de regering daar niet voor heeft gekozen. ‘Als sector geven wij al langere tijd aan dat er slimmere maatregelen mogelijk zijn”, aldus Willemsen, ‘Het OMT ziet deze opening duidelijk ook, dus KHN wil deze week nog met het kabinet om tafel.’

De regering voert het aanbevolen onderzoek naar openingsmogelijkheden voor restaurants overigens wel uit, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar dat verandert niets aan de periode van gedwongen sluiting van vier weken voor restaurants. Pas daarna wordt gekeken óf en hoe eetgelegenheden weer open kunnen.