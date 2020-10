Erdogan ontkent dat Syriërs strijden in Nagorno-Karabach

President Recep Tayyip Erdogan ontkende woensdag beweringen dat Turkije Syrische strijders had gestuurd ter ondersteuning van zijn bondgenoot Azerbeidzjan in de strijd rond de betwiste regio Nagorno-Karabach.

‘Degenen die ons bellen, zeggen ‘je hebt de moedjahedien uit Syrië daarheen gestuurd’. Maar we hebben zo’n agenda niet”, zei Erdogan in een toespraak voor de televisie.

Eerder deze maand beschuldigde de Franse president Emmanuel Macron Ankara ervan Syrische ‘jihadisten’ naar de regio te hebben gestuurd. Hij betichtte Turkije ervan een ‘rode lijn’ te overschrijden.

Erdogan zei woensdag: ‘Ze zeggen ‘je stuurt moedjahedien van Syrië naar Azerbeidzjan.’ Ze (moedjahedien) hebben werk te doen in hun eigen land, ze zullen daar niet heen gaan.’

Conflict

Armenië en Azerbeidzjan, twee voormalige Sovjetrepublieken, zijn al decennialang verwikkeld in een conflict over Nagorno-Karabach, een etnisch Armeens gebied dat zich heeft losgemaakt van Azerbeidzjan. Dat gebeurde tijdens een oorlog in de jaren 90 die ongeveer 30.000 levens kostte.

Azerbeidzjan heeft nooit zijn wens verborgen om de controle over het gebied terug te krijgen en geen enkele staat heeft ooit de onafhankelijkheidsverklaring van Nagorno-Karabach erkend. Het conflict is enkele weken geleden weer opgelaaid met beschietingen over en weer. Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen.