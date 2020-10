Afgelopen etmaal 7305 coronabesmettingen gemeld

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7305 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een lichte daling ten opzichte van het etmaal ervoor. Op dinsdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 7383 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7393 maar dat is woensdag bijgesteld.