Duitsland wil risicogrens corona verlagen

De grens ligt nu op 50 besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen. Dat zal worden verlaagd naar 35. Bij het overschrijden van de grens gaat onder andere een algehele plicht in voor het dragen van mondkapjes op plekken waar mensen dichtbij elkaar komen of langer verblijven.

Verder wordt gesproken over het verder inperken van privéfeesten en openbare bijeenkomsten. Duitsland wil de maatregelen verscherpen omdat ook in dat land de besmettingen weer toenemen.