Veiligheidsberaad: ‘Nederlanders weten nu waar ze aan toe zijn’

‘De nieuwe maatregelen zijn ingrijpend, maar duidelijk. Inwoners, ondernemers en branches in Nederland weten nu waar ze aan toe zijn.’ Dat zegt de waarnemend voorzitter van het Veiligheidsberaad, Leidens burgemeester Henri Lenferink, woensdag in een reactie op de strenge coronamaatregelen die het kabinet dinsdag afkondigde.

Het Veiligheidsberaad is de samenwerkingsorganisatie van de 25 veiligheidsregio’s in het land. ‘De veiligheidsregio’s beseffen dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor branches als de horeca en de recreatie-, theater- en evenementenbranche. Velen toonden in de afgelopen periode dat ze flexibel en creatief zijn”, aldus Lenferink. ‘De veiligheidsregio’s zijn het echter gezien de ernstige situatie in Nederland eens met het kabinet dat stevig ingrijpen nu noodzakelijk is.’

Het Veiligheidsberaad is maandagavond tijdens een vergadering al door het kabinet ingelicht over de maatregelen, zegt Lenferink. Bij de vorige aanscherping van de regels eind september waren de burgemeesters van het beraad boos dat ze pas heel kort voor de landelijke persconferentie op televisie te horen kregen wat er ging veranderen. De regio’s hadden daardoor onvoldoende tijd om nieuwe maatregelen voor te bereiden.