Europese sancties voor zes Russen om vergiftiging Navalni

De Europese Unie straft zes Russen en een Russische organisatie voor hun aandeel in de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalni. Hun Europese tegoeden worden bevroren en het zestal komt de EU niet meer in, zeggen ingewijde diplomaten.

Rusland ontkent dat het iets van doen heeft met de moordaanslag op Navalni. Maar het gebruik van een novitsjok-zenuwgif, waartoe alleen Russische veiligheidsdiensten toegang hebben, kan niet buiten Rusland om zijn gegaan, denkt de EU.

Navalni werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht uiteindelijk naar Duitsland om daar behandeld te worden. Daar stelden onder anderen experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) vast dat de politicus was vergiftigd met een verboden zenuwgif.

Ingewijden spraken eerder de verwachting uit dat de maatregelen functionarissen van de Russische militaire inlichtingendienst GROe zullen treffen.