Vrees voor escalatie protesten Bangkok neemt toe

De vrees dat de massale protesten in Bangkok escaleren neemt toe. Vele duizenden voor- en tegenstanders van de monarchie en regering verzamelen zich woensdag in de hoofdstad van Thailand, voor de grootste demonstratie in zeker drie maanden. Tussen de rivaliserende protestgroepen vond tot voor kort jarenlang geweld plaats. Er zijn bijna 15.000 agenten op de been om de orde te bewaren.