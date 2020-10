‘Banken moeten voorbereid zijn op betalingsproblemen consument’

Banken en andere geldverstrekkers moeten zich beter voorbereiden op klanten die mogelijk in financiële problemen terecht komen, omdat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Die oproep herhaalt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder raadt geldverstrekkers aan om te zorgen voor voldoende capaciteit en mogelijkheden tot opschalen, om een toestroom van consumenten met betalingsproblemen aan te kunnen.