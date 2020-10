Herdenking op Duitse oorlogsbegraafplaats afgelast om corona

De herdenking op de Duitse Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn gaat niet door vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Omdat de Tweede Wereldoorlog dit jaar precies 75 jaar geleden is beëindigd, zou de herdenking uitgebreider zijn dan andere jaren, maar nu heeft de plechtigheid helemaal digitaal plaats. Mensen kunnen wel bloemen bestellen, die op 15 november door medewerkers van de begraafplaats bij de graven worden gelegd, zegt Sjoerd Ewals, secretaris van de stichting Vrienden van Ysselsteyn.

De oorlogsbegraafplaats in de Limburgse plaats is de grootste Duitse militaire begraafplaats ter wereld en de enige Duitse soldatenbegraafplaats in Nederland. Er rusten bijna 32.000 militairen, onder wie 85 omgekomen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Er liggen ook ongeveer vijfhonderd Nederlandse collaborateurs begraven, onder wie veel SS’ers. Het was kort na de Tweede Wereldoorlog de bedoeling dat de omgekomen Duitsers uiteindelijk in hun eigen land herbegraven zouden worden, maar jaren later is besloten om hun grafrust te respecteren.

De herdenking in Ysselsteyn heeft elk jaar plaats op Volkstrauertag, de dag in november dat Duitsland alle oorlogsslachtoffers herdenkt. Er wordt nu op de begraafplaats een film gemaakt met toespraken en muziek, die op 15 november via YouTube te zien is.