‘Belasting corona op ziekenhuizen in winter nog schadelijker’

Dat reguliere zorg moet worden uitgesteld om ruimte te maken voor coronapatiënten, zal deze winter mogelijk nog schadelijker zijn dan in de zomer. Daarvoor waarschuwt de Nationale Zorgautoriteit in een bijpraatsessie met de Tweede Kamer. Dit komt doordat het gemiddelde aantal verpleegdagen voor patiënten een stuk hoger ligt in de wintermaanden dan in andere seizoenen.

Dat betekent dat patiënten de beschikbare bedden langer bezetten, terwijl ziekenhuizen in alle regio’s nu al operaties en andere zorg moeten schrappen om ook coronapatiënten te kunnen helpen. Het vooruitzicht van de moeizame wintermaanden in ziekenhuizen ‘vergroot in onze ogen de urgentie om het aantal besmettingen echt in te dammen”, zegt Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving van de Nationale Zorgautoriteit.

Raaijmakers benadrukte ook nog eens dat de inhaalslag van zorg die in de eerste golf is uitgesteld, nog maar amper is gemaakt. ‘We weten niet precies wie het zijn, maar we weten dat er mensen zijn die nog steeds op zorg wachten. En dat is zorgelijk, omdat we weten dat de reguliere zorg weer wordt afgeschaald”, waarschuwt de NZa-directeur.