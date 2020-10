Kuipers: meer ziekenhuisbedden komende tijd niet mogelijk

Het is de komende tijd niet mogelijk om het aantal ziekenhuisbedden verder uit te breiden, zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. Het zou kunnen in een tijdsbestek van meerdere maanden of jaren, maar niet ‘in deze periode”.

‘Er is een einde aan de rekbaarheid van de ziekenhuiszorg”, zegt Kuipers tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er in de zomermaanden 900 ziekenhuisbedden bijgekomen, waaronder 300 ic-bedden. Om zorg te leveren voor die extra bedden zijn ‘vele duizenden’ medewerkers nodig. ‘Dat is een majeure inspanning.’

Kuipers wijst de suggestie dan ook van de hand dat de zorg te weinig heeft gedaan om zich voor te bereiden op de tweede golf. Hij benadrukt dat er een signaalwaarde van veertig opnames per dag geldt, waarna de alarmbellen afgaan en er mogelijk extra maatregelen nodig zijn. Die waarde werd half september overschreden. Ook wordt er gezocht naar mensen die eerder in de verpleging werkten en nog bevoegd zijn om aan het bed te staan. ‘Dat is een inspanning die tijd vergt.’

In vergelijking met de eerste golf is de situatie nu ‘grimmiger”, zegt Kuipers. Zo zijn er afdelingen voor spoedeisende hulp gesloten vanwege tekorten en is er groeiende weerstand van familieleden tegen het overplaatsen van coronapatiënten. In een enkel geval werd er zelfs een kort geding aangespannen om overplaatsing te voorkomen. ‘Dat zagen we niet in de eerste golf. Maar we kunnen even niet anders. Er zitten grenzen aan wat je in zo’n periode kunt bereiken.’