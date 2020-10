Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is niet besmet met het coronavirus. Ze is negatief getest, laat een woordvoerder van haar ministerie weten. Broekers-Knol blijft zoveel mogelijk thuis werken.

Maandag meldde de bewindsvrouw dat ze op advies van de GGD tien dagen in in thuisquarantaine zou gaan. Iemand in haar directe omgeving was positief getest op het coronavirus. Ook had Broekers-Knol last van verkoudheidsklachten.