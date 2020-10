Just Eat Takeaway in trek op lager Damrak

De kwartaalresultaten van maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway vielen woensdag in de smaak op het Damrak. Chipmachinemaker ASML, die ook met cijfers kwam, werd lager gezet. De Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Tegenvallend nieuws rond onderzoeken naar een potentieel coronavaccin en een behandeling van het virus zorgden voor enige terughoudendheid op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent lager op 570,38 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 847,39 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden 0,1 procent. Londen won 0,2 procent.

Just Eat Takeaway ging aan kop in de AEX met een winst van 3,8 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteert van de coronapandemie omdat meer mensen eten laten thuisbezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen. De onderneming verwacht nog steeds dat de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van 2021 kan worden afgerond.

ASML zakte 2,2 procent. De chipmachinefabrikant wist de omzet en winst in het derde kwartaal verder op te schroeven. De kwartaalomzet kwam uit op bijna 4 miljard euro, tegenover 3,3 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Daarmee overtrof ASML de eigen verwachtingen.