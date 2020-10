De wandeling: De ‘perimeter’ in Oosterbeek

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: de ‘perimeter’ in Oosterbeek.

Waar lopen we vandaag?

U kent het verhaal: september 1944, het gedurfde plan van veldmaarschalk Bernard Montgomery om in een klap Nijmegen en Arnhem te veroveren, en dan - om de Duitse verdedigingslinies bij de Rijn heen - door naar Berlijn. Maar Arnhem was ‘een brug te ver’. De Britten moesten de brug opgeven en trokken zich terug op een klein gebied in en om Oosterbeek, westelijk van Arnhem. Dit gebied, dat op de kaart de vorm van een hoefijzer had, noemden de Britten de ‘perimeter’. De route die we vandaag lopen - mijn in geschiedenis in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder geïnteresseerde zoon en ik - volgt de omtrek van deze Britse enclave, die een week standhield.

Wat is er te zien?

Bos, dorp, huizen met een histori..

