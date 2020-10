Russen en Amerikaanse vertrekken naar ruimtestation ISS

Twee Russen en een Amerikaanse zijn vertrokken naar het Internationale Ruimtestation (ISS) vanuit de lanceringsbasis of ‘het kosmodroom’ in Kazachstan. De reis van de Amerikaanse Kathleen Rubins en Sergej Rijikov en Sergej Koed-Svertsjkov wordt afgelegd in een Russische Sojoez-raket en duurt circa 3 uur.