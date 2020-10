Betoging voor democratie in Bangkok

In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt gedemonstreerd voor democratie en tegen de regering van premier Prayut Chan-O-Cha. De betogers eisen ook een hervorming van de monarchie. De vorst heeft in het Aziatische land van 66,5 miljoen inwoners vrijwel een heiligenstatus.

De betoging is in gespannen sfeer begonnen bij het ‘Monument voor de Democratie’ waar dinsdagavond al demonstranten werden opgepakt. De naar schatting duizend betogers verzamelen zich op een plek waar ze verwachten dat de koning en koningin er later op de dag voorbij rijden.

De politie is in groten getale uitgerukt. Volgens de Bangkok Post zijn er veertien keer meer agenten dan demonstranten.