CNV-onderzoek: werkstress neemt toe naarmate crisis langer duurt

Een vijfde ziet dat de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1500 leden. De vakbond pleit voor acute crisishulpverlening om een hausse aan burn-outs te voorkomen.

‘Dit zijn alarmerende cijfers. Het water staat miljoenen werkenden aan de lippen. Het einde van deze crisis is nog lang niet in zicht. De overheid moet nu snel een aanzienlijk bedrag vrijmaken voor crisishulpverlening in bedrijven. Een psychisch noodhulpfonds. Om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in deze nieuwe problematiek,’ zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Aanspreekpunt

Fortuin pleit voor een vast aanspreekpunt per bedrijf. ‘Iemand die signaleert, een luisterend oor biedt of meedenkt over oplossingen. Arboartsen moeten ook structureler spreekuren inrichten om preventief te kunnen ingrijpen bij oplopende spanningen en stress. Werkgevers moeten dit probleem scherper op de radar krijgen en hier budget voor vrijmaken. Doen we niets, dan stevenen we recht af op een golf van coronaburn-outs in dit najaar,’ stelt Fortuin.

Het CNV pleit ook voor speciale aandacht voor de thuiswerkers. Ruim een derde voelt zich steeds eenzamer door het thuiswerken, blijkt uit de enquête.