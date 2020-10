Woensdag eerste dag van verscherpte coronamaatregelen kabinet

Woensdag gaan de meeste maatregelen in die premier Mark Rutte dinsdagavond aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Het is de bedoeling dat die in elk geval vier weken gelden. Rutte kondigde dinsdagavond "heftige" maatregelen aan. "We gaan pas stoppen als het echt kan." Over twee weken wordt wel een balans opgemaakt.

Het sociale leven komt vanaf woensdagavond weer grotendeels stil te liggen. Kroegen en restaurants moeten om 22.00 uur de deuren sluiten en de komende weken dicht blijven, maar afhalen mag wel. Tussen 20.00 en 07.00 uur mag er geen alcohol en softdrugs worden verkocht. Winkels, afgezien van bijvoorbeeld supermarkten, moeten uiterlijk 20.00 uur dicht.

De verwachting is dat door het aantal contactmomenten te verminderen het aantal besmettingen omlaag gaat. Dat is nodig omdat de ziekenhuizen dreigen vol te lopen.

Veel maatregelen waren al uitgelekt. Meest opvallende nieuwe stap is de verplichting van het mondkapje in de openbare binnenruimten. Dat gaat ook gelden op scholen en universiteiten, de basisschool is uitgezonderd.

Thuis mogen nog maar drie gasten per dag worden ontvangen. In openbare binnenruimtes mogen maar maximaal dertig mensen bijeen zijn. Bijna alle evenementen worden verboden. Uitzonderingen zijn er onder meer voor bioscopen, theaters, wedstrijden in het betaalde voetbal, markten in de stad en demonstraties.

Ook sporten wordt opnieuw beperkt. Alle amateur-teamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, mogen niet meer.