Twitter blokkeert pro-Trump-accounts om ‘manipulatie en spam’

Twitter heeft een aantal accounts dat zou toebehoren aan Afro-Amerikaanse volgelingen van president Donald Trump en Trumps campagneteam geblokkeerd. Reden is volgens Twitter dat de gebruikers achter de accounts de regels over spam en manipulatie aan hun laars lapten.

‘Onze teams werken er hard aan om dit soort activiteiten te onderzoeken en komen in actie volgens de Twitterregels als Tweets in overtreding blijken te zijn”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Een expert die onderzoek doet naar misinformatie hield de accounts sinds zaterdag in de gaten en kwam erachter dat de 24 accounts samen zo’n 265.000 keer geretweet of genoemd werden. De accounts varieerden volgens de wetenschapper in grootte, maar sommige zouden tienduizenden volgers hebben.

Een evaluatie van een aantal van de geblokkeerde profielen wees uit dat die vaak afbeeldingen van mensen met een andere naam als profielfoto hadden en dezelfde taal bezigden. Zo kwam de zin ‘Ja ik ben zwart en ik stem voor Trump!!!”, geschreven in hoofdletters, in de berichten van meerdere accounts voor.

De onderzoeker, Darren Linvil, zegt dat de meeste accounts al in 2017 zijn gecreëerd, maar dat ze in de laatste twee maanden actiever werden. Hoewel alle accounts die Linvill volgde nu zijn geblokkeerd, is de schade volgens hem al een feit. ‘Het maakt niet uit als Twitter ze in vier dagen uitschakelt. De accounts hebben hun werking al gehad.’

Twitter wilde niet ingaan op de oorsprong van de accounts. Het campagneteam van president Trump had evenmin een reactie op het onderzoek, waarover de Washington Post als eerste schreef.