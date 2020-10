Autoriteiten Californië: Republikeinse ‘stembussen’ mogen niet

De Amerikaanse Republikeinse partij is in Californië in botsing gekomen met de autoriteiten van die overwegend Democratische staat nadat die in drie districten eigen inzamelpunten voor briefstemmen heeft neergezet. Volgens de autoriteiten is dat in strijd met de kieswet. De Republikeinen erkennen de bussen te hebben neergezet, maar weigeren ze weg te halen.

De autoriteiten hebben de Republikeinse partij gesommeerd om de officieuze stembussen weer weg te halen. De weigering van de Republikeinen leidt vermoedelijk tot verder juridisch getouwtrek, dat de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen in vrijwel alle Amerikaanse staten kenmerkt.

Vanwege de corona-epidemie zullen meer kiezers dan ooit hun stem per brief uitbrengen. De Republikeinen, president Donald Trump voorop, beweren echter zonder enig bewijs dat dit verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens de Democraten proberen de Republikeinen met hun aanvallen op het stemmen per brief te voorkomen dat mensen per post kunnen stemmen en twijfel te zaaien over de legitimiteit van de verkiezingen.

De Californische autoriteiten prijzen de officiële zogeheten ballot boxes voor stemmen aan als een voorziening waarbij kiezers zich geen zorgen hoeven te maken over de tijdige bezorging van hun ingevulde stembiljet. De Californische staatsministers Alex Padilla en Xavier Becerra stellen dat de kieswet van de staat alleen toestaat dat de districtsautoriteiten inzamelpunten neerzetten.

Volgens Padilla hebben de autoriteiten signalen opgevangen dat sommige van de inzamelpunten van de Republikeinen in de districten Los Angeles, Fresno en Orange valselijk als officieel zijn betiteld. Becerra waarschuwde de Republikeinen dat het strafbaar is om te knoeien met stemmen. ‘Iedereen die bewust betrokken is bij het sjoemelen met of misbruiken van stemmen kan worden vervolgd”, voegde hij eraan toe. ‘Je hebt het recht om te stemmen en het recht te weten dat je stem op de juiste manier wordt geteld.’