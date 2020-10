Winkeliers: zet verloren uur van koopavond op andere dag in

Winkeliers moeten de mogelijkheid krijgen om de verloren openingsuren van een koopavond op een andere dag in te zetten. Dat oppert INretail, branchevereniging voor non-foodwinkels, na de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus die het kabinet heeft aangekondigd. Door op een andere dag in de week langer open te blijven, zouden winkeliers de bezoekersstromen beter kunnen spreiden.

Het kabinet kondigde aan dat winkels in de detailhandel uiterlijk tot 20.00 uur openblijven, met uitzondering van verkopers van levensmiddelen. Koopavonden worden daarmee afgeschaft.

‘Het gaat erom dat je de klanten spreidt. We roepen winkeliers daarom op het uur dat ze eerder moeten sluiten op een koopavond in te zetten op een andere dag”, legt een woordvoerder van INretail uit. Met dertien grotere steden voert de brancheorganisatie overleg over de mogelijkheden voor die uitbreiding.

Koopzondagen

Aanvankelijk vreesden winkeliers dat ook koopzondagen zouden worden afgeschaft. Dat dit niet het geval is, zorgt voor tevredenheid.

Winkeliers krijgen door het pakket maatregelen voor de gedeeltelijke lockdown die het kabinet afkondigde met meer nieuwe regels te maken. Zo wordt het dragen van mondkapjes binnenkort verplicht in alle publieke binnenruimtes, dus ook in winkelfilialen.

‘Het is goed dat er een duidelijke lijn is”, stelt de zegsman van INretail daarover. De organisatie raadt winkeliers aan zich zo snel mogelijk voor te bereiden op de verplichting, die gaat gelden als de juridische onderbouwing vanuit de overheid rond is. Zo zouden winkeliers er goed aan doen zelf mondkapjes aan te schaffen die ze in hun winkel aan kunnen bieden.