NOC*NSF: kabinet doet groot beroep op improvisatievermogen

Sportkoepel NOC*NSF ziet de noodzaak in van de nieuwe coronamaatregelen die het sporten de komende tijd beperken. Zo zijn sportwedstrijden de komende weken verboden en mogen slechts de jeugd en topsporters trainen zonder beperkingen. Alleen in het betaald voetbal zijn wedstrijden toegestaan.

‘Met deze maatregelen doet het kabinet een groot beroep op het improvisatievermogen van alle vrijwilligers in de sport om de sport open te houden”, reageert Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. ‘Het moet opnieuw in een aangepaste vorm, maar geldt wel voor alle sporten: zowel binnen als buiten. In het afgelopen half jaar hebben we gezien dat deze vrijwilligers daar hun hart en ziel inleggen. Daar zijn we trots op.’

De nieuwe maatregelen zijn er op gericht het aantal contacten sterk te beperken. Anders dan in het voorjaar kan er wel gesport blijven worden, met als beperking dat wedstrijden niet zijn toegestaan, dat tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden en dat niet in grotere groepjes dan vier personen gesport kan worden. Bij kinderen tot 18 jaar zijn onderlinge wedstrijden op de club wel toegestaan.