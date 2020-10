‘Avondwinkels gaan alcoholverbod voelen, moeten creatief zijn’

Het verbod op alcoholverkoop in de avonduren gaat volgens manager Jan Disseldorp van avondwinkel Sterk in Amsterdam een grote hap uit de omzet nemen. Toch ziet hij genoeg manieren om klanten te kunnen blijven trekken. Het kabinet maakte dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen bekend, waaronder een verbod op de verkoop van alcohol en het nuttigen en meedragen ervan op straat na 20.00 uur ‘s avonds.

‘We gaan de gangpaden naar de bier- en wijnschappen na 20.00 uur afzetten”, zegt Disseldorp. ‘Daar gaat ongetwijfeld wel gedoe van komen, bijvoorbeeld met mensen die om 20.05 uur toch nog een biertje willen kopen. Ik moet het personeel goed instrueren hoe ze daarmee om moeten gaan.’ Verder wil de winkelmanager van Sterk, dat twee vestigingen heeft in Amsterdam, het alcoholvrije bier en de alcoholvrije wijn een prominentere plek in de winkel geven. ‘We moeten een creatieve omslag maken als avondwinkels, naar alcoholvrije gezelligheid waarbij iedereen zich aan de maatregelen houdt.’

Zorgen maakt Disseldorp zich natuurlijk wel. ‘We hebben aan het begin van de epidemie, tijdens de lockdown, ook al een klap gehad. Daarna werd het heel mooi weer en hebben we de schade grotendeels ingehaald. Maar nu wordt het opnieuw spannend. Wat zal er met oud en nieuw gebeuren? Dat is voor ons normaal ook een drukke periode.’

De afgelopen tijd was het bij Sterk iets drukker vanwege het vervroegd sluiten van de horeca. ‘Maar ook dat was eigenlijk beperkt. Het was na 22.00 uur, als de kroegen dicht moesten, even anderhalf uur druk en daarna had iedereen zijn biertje gekocht en zat thuis.’ Bovendien voelt Disseldorp mee met de horeca en alle maatregelen die de sector te verduren krijgen. ‘Zij hebben het pas echt zwaar.’