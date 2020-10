Theaterproducenten: financiële klap is onvoorstelbaar

"We begrijpen dat er actie moet worden ondernomen", aldus Van der Ham. "Maar het is onwaarschijnlijk frustrerend dat een sector waarvan door de overheid wordt erkend dat er nul besmettingen zijn geconstateerd in het publiek, zo hard wordt getroffen. De theaters en de makers hebben met militaire precisie een systeem bedacht om veilig van de zalen te kunnen genieten."

Met dertig man publiek, wat de overheid nu toestaat, worden niet alleen zalen maar ook producties zelf volstrekt onrendabel. "Een half jaar geleden hadden de producenten nog wel reserves. Maar die marges zijn er niet meer. Zelfs de meest succesvolle makers hebben op dit moment grote, heel grote problemen."

De theatersector wil heel snel om de tafel gaan zitten met de ministeries van Economische Zaken en Cultuur om te praten over een compensatie voor de zwaar getroffen sector.