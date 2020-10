Supermarkten steken koppen bij elkaar voor handhaven coronaregels

Grote supermarktketens gaan woensdag in beraad over de manier waarop zij het nieuwe pakket aan regels tegen het coronavirus zullen naleven. Het kabinet maakte onder andere bekend dat na 20.00 uur de verkoop van alcoholische dranken verboden wordt en mondkapjes in publieke ruimtes zoals supermarkten verplicht worden. Om gezamenlijk op te kunnen trekken, belegt koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een speciale bijeenkomst over de te nemen stappen.