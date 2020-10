Boosheid overheerst bij horecabranche

In de horecabranche overheerst boosheid over de gedwongen sluiting van cafés en eetgelegenheden die het kabinet heeft aangekondigd als maatregel tegen de tweede coronagolf. De horecabranche Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft geen begrip voor de uitleg die premier Mark Rutte gaf voor ingrijpende actie. Alleen de volledige compensatie voor alle loonkosten en vaste lasten voor getroffen horecaondernemers kan volgens voorzitter Robèr Willemsen ‘desastreuze’ gevolgen voorkomen.

‘Als je kijkt naar de cijfers van het RIVM, dan zie je dat het totale aantal besmettingen in de horeca een fractie van het totaal is”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. De motivering van de maatregel door Rutte, die wees op het risico van grote besmettingsclusters door groepsvorming in de horeca, gaat er bij hem niet in.

Zonder vergoeding van honderd procent voor alle loonkosten en vaste lasten, vallen volgens Willemsen veel horecabedrijven om. De KHN gaat nu volop inzetten op onderhandelingen over extra steun voor de horeca, legt de voorzitter uit. Een juridische procedure, zoals het kort geding dat KHN eerder dit jaar tegen de regering aanspande, is wat hem betreft geen optie meer.

‘Ik hoorde aan het begin van de persconferentie dat het kabinet klaar staat voor steun aan getroffen branches en sectoren, dat is positief. We hebben de afgelopen zes maanden massaal ingeteerd op 5 miljard euro aan spaargeld”, aldus Willemsen. ‘We gaan morgen afwachten wat voor daad bij het woord wordt gevoegd.’